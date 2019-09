Oudste inwoner (107) van Drenthe overleden

Volgens haar jongste dochter, de 71-jarige Ina Klingenberg-Roseboom, is ze aan ouderdom overleden. "Ze was op."Roseboom werd op 11 november 1911 geboren in het Gelderse Winterswijk en verhuisde op haar twaalfde naar Slagharen. Na kort in Amsterdam te hebben gewoond, kwam ze in 1939 terecht in Drenthe. Ze trouwde en woonde achtereenvolgens in Steenwijksmoer en Coevorden.Roseboom liet negen kinderen, 25 kleinkinderen, 54 achterkleinkinderen en vier achterachterkleinkinderen na. Haar man stierf in 1987.Toen Roseboom 101 was, kwam ze in een woonzorgcentrum terecht. "Tot het laatst was ze helder bij geest", vertelt Klingenberg. "Ze wist ook nog heel veel. Op het laatst kon ze wel slecht horen en zien. Dat was wel heel erg."Ze noemt als voorbeeld de computer, die ze tot enkele jaren gelden gebruikte. "Als de kinderen een mailtje stuurden, dan antwoordde ze daar ook op."Hoe vond haar moeder het dat ze de oudste inwoner van de provincie was? "Dat vond ze niet iets om trots op te zijn," antwoordt Klingenberg-Roseboom. "Ze zei dan: ik doe er zelf niets voor."Roseboom wordt zaterdagochtend in Coevorden begraven.