Miedema met brancard het veld af, blessure lijkt ernstig

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen heeft een ogenschijnlijk ernstige beenblessure opgelopen vanavond. Tijdens het duel van haar club Arsenal tegen Olympique Lyon in de Champions League moest de spits tegen het einde van de eerste helft per brancard het veld af in Londen.

De international was in tranen en het publiek op de tribunes werd hier stil van. Toen ze in de catacomben van het stadion verdween was haar been volledig ingepakt, zo meldt de BBC. De precieze ernst van de blessure is momenteel nog onduidelijk.