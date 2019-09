Koning Willem-Alexander: 'Houd Zuidwest-Drenthe zoals het is'

Terugblik: Koninklijk bezoek aan Drenthe

Koning Willem-Alexander had vlak voor zijn vertrek de aanwezigen in de kerk toegesproken. Dat waren vooral vertegenwoordigers van gemeenten. "Houd Zuidwest-Drenthe zoals het is. Het is hier prachtig", zo zei hij. CdK Klijnsma was het daar helemaal mee eens.Ze had, samen met een heel comité, in zo'n zes uur tijd een bezoek gebracht aan verschillende plaatsen in Zuidwest-Drenthe. Tijdens de tour hadden ze veel 'gewone mensen' gesproken. Dat was ook de bedoeling van het streekbezoek.Het bezoek begon met een bezoek aan Hoogeveen. Daarna waren het Dwingelderveld en Astron aan de beurt. En via Veeningen kwam het gezelschap uiteindelijk in Meppel terecht."Dank voor deze warme ontvangst. De voorbereiding was enorm. Drenthe is me dierbaar als provincie en Zuidwest-Drenthe heeft zich formidabel gepresenteerd", zei de koning tegen het gezelschap.Naast allerlei projecten die zich inzetten voor de leefbaarheid, werden ook twee hightechbedrijven bezocht: Fokker in Hoogeveen en Astron in Dwingeloo. Juist deze twee bedrijven hadden indruk op het paar gemaakt.Commissaris van de koning, Jetta Klijnsma, is daar blij mee. "Dat moeten we voor het voetlicht brengen. We willen heel graag dat werkgelegenheid blijft. Ik vind het fijn dat de koning en koningin daar zoveel interesse in hebben en er daardoor ook weer de aandacht op hebben."Koning Willem-Alexander en koningin Máxima namen de tijd om kennis te maken met mensen, onderweg handen te schudden en af en toe op de foto te gaan. "Poeh, wat heb ik veel mensen op straat gezien. Overal was men uitgelopen. Het koninklijk paar neemt er ook echt de tijd voor. Dat vind ik fijn." Rond 15.30 uur vertrok het hele gezelschap weer vanuit Meppel.