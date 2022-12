'Schrik van Roden' oud-NSB'er Jacob Luitjens overleden

Dat schrijft dagblad Trouw , dat zijn dood meldt. Sinds de jaren tachtig was Luitjens één van de meest besproken oud-NSB'ers van Nederland. Enerzijds als symbool "van alles wat fout was in de oorlog", anderzijds als "kleine vis" die onterecht de aandacht als van een belangrijk nazi kreeg, en daar zijn leven lang door achtervolgd werd. Zijn dood markeert het einde van een tijdperk, aldus Trouw.