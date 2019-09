Ohne Grenzen: 'Wij denken altijd dat wij hét fietsland zijn'

hier

In Duitsland wonen meer dan 80 miljoen mensen, maar zijn er minder fietsen: 'maar' 68 miljoen. Ook stappen de Duitsers minder vaak op de fiets. Gemiddeld fietsen zij zo'n 290 kilometer per jaar. Maar fietsen wordt in Duitsland steeds populairder. Dat zie je in het TV Drenthe-programma"In Duitsland zijn fietsen die in Nederland gemaakt worden erg populair, zoals Gazelle en Cortina", zegt Thomas van een grote fietsenwinkel in Dörpen, net over de grens. "En net als in Nederland zien we ook dat de verkoop van het aantal elektrische fietsen stijgt."De Nederlander Paul werkt ook in de winkel. Hij ziet ook dat fietsen in Duitsland aan populariteit wint. "Dat wordt nog weleens onderschat door de Nederlander", vindt hij. "Wij denken altijd dat wij het fietsland zijn, maar Duitsland zit niet ver achter ons."Waar het de Duitsers soms nog wel aan ontbreekt, is goede een goede fietsinfrastructuur. Volgens verkoper Paul is Nederland daar een stuk verder in. "Qua fietspaden en stoplichten en zo loopt Duitsland nog wel achter. Maar ze zijn er hier wel mee bezig. In het Ruhrgebied worden bijvoorbeeld fietspaden aangelegd over lengtes van driehonderd tot vierhonderd kilometer."