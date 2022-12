'Drenthe heeft buitenlandse studenten juist nodig'

Voor Cojocaru bleek Emmen dus een schot in de roos te zijn. Al was de overgang van Boekarest wel groot. "In het begin vond ik het wel erg klein, maar het beviel en ik integreerde goed." Dat zag ze ook bij haar medestudenten. "Een deel vond het helemaal niets en is weggegaan, maar er zijn ook klasgenoten die hier allemaal in het Noorden zijn blijven werken."

Integreren

Dat kwam vooral omdat Cojocaru hier ging werken. Ze ging aan de slag ging als basketbalscheidsrechter. "Ik speelde al basketbal in Roemenië, en kwam hier in contact met de bond." Ze deed een opleiding en fluit nu in de hoogste divisie van het Nederlandse herenbasketbal.

Daarnaast werkt de Roemeense nog in een sportschool en bij een IT-bedrijf in Zwolle. Het was niet lastig om aan de bak te komen: "Zij hadden mensen nodig, en ik had een baan nodig. Zo simpel was het."