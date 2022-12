Het dooit: geen marathon in Nieuw-Buinen dit weekend

Schaatsvereniging Nieuw-Buinen organiseert dit weekend geen marathon op natuurijs. De KNSB hoopte hierop, maar volgens voorzitter Bert Drent is het niet koud genoeg.

"Op dit moment is het dooi en de ijsbaan is vandaag open voor publiek. Dan moeten we aan het eind van de dag zien hoeveel ijs we nog hebben", zegt Drent. "Vervolgens moet het komende nacht minimaal tien graden gaan vriezen en moeten we de hele nacht gaan sproeien om drie centimeter ijs te krijgen. Dat gaat niet lukken."

Over de manier van communiceren van de KNSB is de voorzitter niet tevreden. "Misschien had Willem Hut (disciplinemanager marathonschaatsen bij de KNSB, red.) eerst met ons contact moeten opnemen, voordat hij met zijn plan naar de media stapte. Maar goed, we hebben hem gesproken en aangegeven het niet te gaan doen."

'Het was een goede generale'

Nieuw-Buinen wilde dit jaar heel graag de eerste marathon op natuurijs organiseren. Vrijwilligers uit het dorp werkten met man en macht om de vereiste drie centimeter ijs te halen. Maar de wedstrijd ging aan de Veenkolonialen voorbij. De KNSB koos voor het Friese Burgum.

"Wij hebben de organisatie daar gefeliciteerd. Maar ik denk dat er achteraf wel een aantal marathonschaatsers zijn geweest die liever hier hadden geschaatst. Wij hadden een perfecte ijsvloer", zegt Drent met trots. Al het werk is volgens hem ook zeker niet voor niets geweest. "Het was een goede generale. Wij hebben naar mijn idee alles in het werk gesteld. Fantastisch om te zien dat het hele dorp en ook de dorpen er omheen er allemaal achter stonden. We zijn aan alle kanten meegeholpen."

Daarom hopen de Drenten later deze winter op een nieuwe kans. Drent: "Hopelijk krijgen we in januari of februari nog een mooie periode met vorst."

Ook geen marathon in Noordlaren

Net als in Nieuw-Buinen, hoopte de KNSB dit weekend ook op een marathon in Noordlaren. Maar ook deze wedstrijd gaat niet door. Dat zegt Jan Geert Veldman van IJsvereniging De Hondsrug tegen RTV Noord . De afgelopen nacht heeft het niet hard genoeg gevroren en door sneeuwval is de kwaliteit van de ijsvloer erop achteruit gegaan. "Ik wil niet zeggen dat het belabberd is, maar het ijs is echt niet goed", treurt Veldman.