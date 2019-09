Het Ellertsveld viert 80-jarig bestaan: 'Je bent hier geen nummer, maar eens mens'

Ja, er is de laatste jaren veel veranderd, vertelt zorgcoördinator Hennie Smit. "Het gebouw is flink veranderd, vergroot en de zorg is heel anders geworden. Er lopen hier nu hbo'ers en verpleegkundigen, de zorg is veel complexer geworden”, aldus Smit, die zelf al 24 jaar in Het Ellertsveld werkt. Kon je vroeger met 65 probleemloos het bejaardenhuis in, dan is dat nu wel anders. Daar heb je een zogeheten zorgindicatie voor nodig.Wat door de jaren heen niet is veranderd, is de onderlinge sfeer. Die wordt door bewoners, familieleden en personeel geroemd. "Ik heb altijd gezegd, dit is wel de laatste plek waar ik terecht wil komen. Maar nu ik hier ben, valt het me 100 procent mee." Dat zegt de 80-jarige Willem Wiertsema, een tijdelijke bewoner.Wiertsema was zijn hele werkzame leven melkboer in Schoonoord. Hij leverde ook aan het tehuis waar hij nu tijdelijk verblijft, in afwachting van de verbouw van zijn woning. "Mijn vrouw is in mei overleden en mijn been wil niet meer zo best. Daarom wordt m’n huis aangepast. Over een paar weken kan ik er weer in."Intussen heeft de olijke voormalige melkboer, die opvallend genoeg zelf geen melk lust, het prima naar zijn zin. "Je wordt hier prima verzorgd en er is veel te doen. Vroeger had het niet zo'n beste reputatie hoor. Mijn moeder heeft hier ook gezeten. Toen was je een nummer, maar nu ben je een mens."Wiertsema schuift even later aan in de eetzaal. Daar klinkt vrolijke livemuziek van twee accordeonisten.Personeelsleden en vrijwilligers bereiden intussen het stamppotbuffet voor, ter gelegenheid van het jubileum. Joke Dorgelo is vrijwilliger en voorziet een bewoonster van een groot schort, om knoeien te voorkomen. "Toen ik met pensioen ging zei ik: ik wil iets nuttigs doen. Ik kom hier regelmatig. Het is heel dankbaar werk, waar je ook veel voor terug krijgt."Het Ellertsveld telt zo’n tachtig permanente en tijdelijke bewoners. Ook is een flink aantal bewoners van aanleunwoningen in het dorp afhankelijk van de hulp en zorg die de medewerkers bieden.