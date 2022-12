Ramona Rösener Manz volgt Jan Puper op als PvdA-fractievoorzitter Westerveld

Ramona Rösener Manz is vanaf 1 januari fractievoorzitter van de PvdA in Westerveld. Ze volgt Jan Puper op, die komend jaar hoopt een plekje in de Provinciale Staten te bemachtigen.

De uit Wilhelminaoord afkomstige Rösener Manz (46) zit sinds dit jaar in de gemeenteraad. Ze neemt de voorzittershamer over van Puper, die sinds 2002 in de raad zit en de hamer al jarenlang in bezit heeft.