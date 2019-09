Oppositie Hoogeveen slijpt de messen: 'Politieke doodzondes in ijsbaansoap'

Het werd geen mooie kunstijsbaan, maar een lelijke en kostbare uitglijder. De gemeenteraad van Hoogeveen buigt zich vanavond over de mislukte ijsbaanaanbesteding. Want de plannen voor een overdekte kunstijsbaan in de stad zijn deze zomer uitgedraaid op een mislukking. Wat zijn daar de gevolgen van en gaan er koppen rollen in het college?

Hoogeveen kan claim Maxx Sports afkopen voor zes ton na ijsbaandebacle

Hoogeveen had te weinig aannemers voor ijsbaan om eisen te stellen

Hoogleraar bestuursrecht: gang van zaken ijsbaansoap Hoogeveen verbijsterend

Hoogeveen wil definitief streep zetten door ijsbaan en investeren in huidig zwembad

Aannemer ijsbaan Hoogeveen kreeg onderhandelingsruimte: 'Dan kom je niet met je laagste prijs'

Burgemeester Loohuis weet niet waarom ijsbaanplan zo veel duurder is

College Hoogeveen al voor vakantie bekend met overschrijding kosten bouw kunstijsbaan

Tweeënhalf jaar geleden feliciteerde de Hoogeveense politiek zichzelf nog. Assen, dat ook in de race was voor een ijsbaan, werd afgetroefd. Maar de 5 miljoen euro subsidie, die de provincie in het vooruitzicht stelde, gaat niet naar Hoogeveen.De Rekenkamer gaf vorig jaar al een waarschuwing. Toen werd gezegd dat er nog het nodige mis was met de plannen. Erger nog, aannemersorganisatie Bouwend Nederland zei hetzelfde: de kosten zouden veel hoger uitvallen dan het college voorspiegelde. Maar het college van burgemeester en wethouders wilde er niet aan.Maar het zou wel veel duurder worden, weten we nu. Namelijk zo'n 20 miljoen euro meer dan de 31,8 miljoen waar het college aan vasthield. Bovendien kwam er maar één aannemer tot een bod, de andere aannemers haakten af.Er komt dus geen ijsbaan. En, bijna vergeten, er zou ook nog een zwembad bij moeten komen, omdat het anders helemaal niet zou lukken. Ook dat zwembad komt er niet. Ondertussen is de gemeente Hoogeveen een paar miljoen euro kwijt door kosten voor onderzoek, adviezen en grondaankopen. Weggegooid geld.In het vorige college was toenmalig wethouder Jan Steenbergen verantwoordelijk. Nu is dat zijn partijgenoot wethouder Erwin Slomp. Die laatste maakte de fout door aan het eind van de ijsbaansoap een journalist van Dagblad van het Noorden eerder te informeren dan de eigen gemeenteraad. Het hoofd van Slomp ligt dus op 'het hakblok', zo vinden de SGP en de PvdA. "Zoals er nu wordt omgegaan met het informeren van de raad en de informatie die boven tafel komt... dat zijn politiek doodzondes", aldus Inge Oosting van de PvdA.Maar komt het vanavond zover dat wethouder Slomp het veld moet ruimen? Het zou in een paar maanden tijd de tweede wethouder van Gemeentebelangen zijn die het niet redt. Het college heeft hem in ieder geval nog niet openlijk verdedigd. En hoe kijkt de gemeenteraad daarnaast naar de rol van burgemeester Karel Loohuis?Het belooft een spannende avond te worden op het gemeentehuis in Hoogeveen. De oppositie heeft de messen in ieder geval geslepen.