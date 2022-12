Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Charles Dickens heeft het druk dit weekend, want op zondag wordt hij ook verwacht in Assen. Theatergroep Maria in Campis organiseert 'een unieke Charles Dickens kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur in het Buitentheater Tivoli, in het Asserbos'. Het thema is misschien niet uniek, maar de markt is wel net even anders dan andere markten. Er zijn zangoptredens, jeugdcircus Bombari treedt op en een verhalenverteller neemt je mee in een midwinterverhaal.