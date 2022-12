Leerlingen krijgen vuurwerkles: 'Het is gevaarlijk maar ook leuk'

In de talkshow De Staat van Drenthe spreekt presentatrice Marjolein Lauret met verschillende gasten over vuurwerk. Aan tafel: brandwondenarts Sonja Scholten over de toename van het aantal jonge vuurwerkslachtoffers al vroeg in het jaar. Onder andere door een Tiktokchallenge. Leon Wohlrabe, online maker, vertelt hoe de challenge precies werkt. Martijntje Bakker, directeur bij VeiligheidNL over de onwetendheid van mensen over vuurwerk en een campagne die dit moet veranderen. Maarten Groenhof, politie Drenthe, vertelt over het opsporen van illegaal vuurwerk. En Bram Koster, onderzoeksjournalist van RTV Drenthe dook in de feiten en cijfers over vuurwerk.