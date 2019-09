Oud-speler FC Emmen Kelvin Maynard geliquideerd

Voormalig FC Emmen-speler Kelvin Maynard is gisteravond om het leven gekomen na een schietpartij in Amsterdam. De Surinaams-Nederlandse voetballer speelde in 2012-2013 voor Emmen.

Vanaf een scooter werd er op Maynard geschoten, die op dat moment in zijn auto reed. Om te ontkomen aan de kogels reed hij een brandweerkazerne in, daar botste hij tegen een gevel. Reanimatie bleek tevergeefs.Kelvin Maynard is 32 jaar geworden. Hij begon zijn voetballoopbaan in de jeugd van Zeeburgia. Via FC Volendam en avonturen in Portugal en Hongarije kwam hij in 2012 bij FC Emmen terecht. Na een seizoen met vier goals in dertig wedstrijden vertrok de verdediger naar Antwerp FC.In zijn tijd bij FC Emmen was Maynard onder meer ploeggenoot van Wout Weghorst, Antoine van der Linde en Ruud ter Heide.