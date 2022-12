Documenten gezondheidsdossier ruim 6000 kinderen gewist

In een brief aan de betrokken ouders schrijft de GGD: "Het dossier van uw kind is niet meer volledig ... Hierdoor hebben onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geen compleet beeld meer van de medische gegevens van uw kind uit die periode. Dat vinden wij enorm vervelend."

Volgens een woordvoerder van de GGD is de schade wel beperkt. "Het gaat om bijlagen in het dossier, zoals verwijsbrieven, of bijvoorbeeld een brief van een arts met de uitslag van een onderzoek. De brief is verdwenen, maar het resultaat van het onderzoek staat nog wel in het dossier."