Sander ten Bosch nieuwe directeur TT Week Assen

De 50-jarige Assenaar was al enkele maanden interim-directeur-bestuurder sinds de oprichting van de nieuwe Stichting TT Week Assen. Met de stichting komt het organiseren van het TT festival los van de gemeente Assen te staan.De Raad van Toezicht heeft voor Ten Bosch gekozen, 'omdat onder zijn leiding het TT Festival de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt'. Zo is samenwerking gezocht met de horecaondernemers in de binnenstad, geëxperimenteerd met het aantal festivaldagen en is de motor weer volop aanwezig in het programma. Ook is er ruimte voor innovaties door de verbinding met Innofest en zijn er nieuwe publiekstrekkers opgezet of uitgebouwd, waaronder de TT Nightride, Unive4Wheels, het TT Kidsfestival en het reuzenrad op de kop van de Vaart.Voorzitter Berndt Benjamins van de Raad van Toezicht is blij met de unanieme keuze voor Ten Bosch. "We hebben gesproken met een aantal zeer capabele kandidaten. Uiteindelijk is het Sander geworden, vanwege zijn niet te onderschatten kennis van dit specifieke festival. Hij beheerst de productiekant, heeft ervaring in de bestuurstaken, is financieel goed onderlegd en heeft, samen met zijn productieteam, een uitgebreid netwerk opgebouwd.”Met de benoeming van de Raad van Toezicht afgelopen april en de aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder is de organisatie klaar om zelfstandig het meerdaagse festival samen te stellen. De Stichting TT Week Assen is verantwoordelijk voor de continuïteit van de activiteiten tijdens de jaarlijkse TT Week, waaronder de TT Kermis en het TT Festival. Vanuit de gemeente krijgt de Stichting 490.000 euro subsidie. Daarnaast hoopt de club op subsidie van de provincie en op vaste sponsorbijdragen. Het festival duurde afgelopen jaar drie dagen en trok ruim 175.000 bezoekers.Focus voor de komende editie van de TT Week Assen is volgens Benjamins het ontwikkelen van een duurzaam festivalconcept, waarbij samenwerking met de binnenstad en huidige partners zeer belangrijk blijft.Sander ten Bosch is blij met de benoeming. "Het is een mooie job. En nu onze organisatie helemaal rond is en op eigen benen staat, kunnen we voor meerdere jaren afspraken maken met partners en bouwen aan de toekomst." Ten Bosch werkte 27 jaar bij de gemeente Assen als projectleider gebiedsontwikkeling. Daarnaast regelde hij de afgelopen vijf jaar het TT-festival, nadat een eerdere verzelfstandiging misliep.