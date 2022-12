Hoogeveen wil eerste woningen Erflanden rond de zomer omzetten op waterstof

Begin volgend jaar besluit de raad van Hoogeveen over de bouw van 100 waterstofwoningen in de nieuwe wijk Nijstad-Oost. Het plan is om dan ook de eerste zes woningen in de naastgelegen buurt Erflanden om zetten op waterstof. Dat laatste moet dan in de zomer van 2023 gebeuren.

Om de zes huizen in de wijk Erflanden om te zetten is er wel (vrijwillige) medewerking nodig van de bewoners. "Deze woningen kunnen we niet willekeurig kiezen", is te lezen in een nieuwsbrief aan de buurt. "Het moet gaan om woningen die zo dicht mogelijk bij Nijstad-Oost staan." Een andere voorwaarde is dat ze allemaal aan elkaar grenzen.