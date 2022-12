Charles Dickens populair in december: 'De hele familie kan meedoen'

"Deventer is ons grote voorbeeld", erkent centrummanager van Meppel Arnold Schuurman. In Meppel zijn vandaag zo'n 150 Dickens-figuren in het centrum te vinden. "We hebben ze per thema ingedeeld. Tussen de grote kerk en de Brouwersstraat staan bijvoorbeeld de dieven, dievegges en straatschoffies. Het leuke is dat mensen in hun eigen netwerk mensen meenemen: kinderen en opa's en oma's komen mee. Dat is het mooie aan dit thema: de hele familie kan meedoen", geeft hij een reden voor de populariteit van Dickens.