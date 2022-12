Overleden Jacob Luitjens: 'Schrik van Roden' en vriendelijke oude man

Was Jacob Luitjens uit Roden een doorgewinterde nazi die oorlogsmisdaden pleegde? Of was hij een kleine vis waarvan na zijn vlucht naar Paraguay en later Canada het beeld veranderde in een symbool van 'alles wat fout was in de oorlog'? Woensdag overleed de Luitjens, die sinds de jaren tachtig de 'Schrik van Roden' wordt genoemd, op 103-jarige leeftijd.

De 'Schrik van Roden'. Het is een bijnaam waar de haren op je armen van overeind kunnen gaan staan. Een bijnaam die heel veel slechts doet vermoeden. En slecht, dat was Jacob Luitjens zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verraadde dorpsgenoten, stuurde mensen naar de beruchte martelvilla in Norg en was betrokken bij de moord op twee mensen. Maar volgens journalist Maarten van Gestel, die vorig jaar een podcast over de Roner NSB'er maakte, ligt het een stuk genuanceerder.

"Luitjens was een zoon van een invloedrijke NSB'er uit Roden. In het dorp stond hij tijdens de oorlog niet bekend als de 'Schrik van Roden'. Die bijnaam dook pas in de jaren tachtig op, toen er een zoektocht naar hem begon", weet Van Gestel, in het dagelijks leven journalist bij Trouw. "Hij heeft heel erge dingen gedaan, maar tegelijkertijd was Luitjens ook geen grote nazi die aan het roer stond van allemaal grote plannen."

Vlucht naar Duitsland en Paraguay

De Roner meldde zich tijdens de oorlog vrijwillig bij de SS om te vechten aan het Oostfront. Hiervoor werd hij afgekeurd. In 1944 werd hij wel onderdeel van de Landwacht, een paramilitaire organisatie die gewapend met jachtgeweren heel veel mensen schrik aanjaagden. Het maakte Luitjens berucht.

Na de oorlog gaf hij zich over en werd hij met andere landverraders opgesloten in Kamp Westerbork. Daar wist hij in 1946 uit te ontsnappen en hij vluchtte naar Duitsland. Hier sloot Luitjens zich aan bij een groep doopsgezinden en reisde met hen naar Paraguay. Ondertussen werd hij in 1948 in Nederland bij verstek veroordeeld tot levenslang.