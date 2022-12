Politie zet zich 'maximaal' in bij opsporen illegaal vuurwerk: 'Gaat om explosieven'

Opsporingsmethoden

En dus is het de politie alles aan gelegen om dat zware vuurwerk zo snel mogelijk op te sporen. Onlangs rolde de politie in Friesland een Telegram-groep op. "We zijn in die groep geïnfiltreerd. We volgden wie verkocht en wie er aankocht. Uiteindelijk zijn er aanhoudingen verricht en is de Telegram-groep opgedoekt."

Daarnaast gaat de politie achter (anonieme) meldingen aan en roepen ze mensen actief op om door te geven waar het illegale vuurwerk verhandeld wordt. "We zetten alles op alles om te voorkomen dat het de woonwijken in komt."

Ontploffing

Ook tussen de rijtjeswoningen worden de illegale knallers gevonden. "In huizen, onder de bedden van pubers en recentelijk nog in een kofferbak in Assen. Dit soort vuurwerk heeft flitskruid in zich, dat ontbrandt veel sneller dan gewoon kruid. Dan heb je niet veel nodig om het te laten ontploffen. Als zoiets dus in een kofferbak ontploft, dan gaat de auto de lucht in en alles wat in de omgeving staat ook."