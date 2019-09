De bibliotheek is allang niet meer de plek waar je alleen naar toe gaat om boeken te lenen. Het is ook een plek waar mensen komen om met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie, of om een workshop of cursus.te volgen. Kortom een plek voor all lagen van de bevolking. En dat is precies wat de vernieuwde bieb in Gieten wil uitstralen. Vandaag is de officiële opening en Op Tjak krijgt een inkijkje.