Tekort aan pleeggezinnen voor hulphonden: 'Hond is meer dan hulpmiddel'

'Probeer het'

Saskia Wichers heeft op het moment de zeven maanden oude Cissy in huis in Assen. Over zo'n vijf maanden is Cissy oud genoeg om naar de hulphondenschool te gaan, maar voorlopig leert ze van Wichers nog de basics. En dat doet ze al voor de zesde keer: "Het wordt een beetje een verslaving. Na een wil je eigenlijk niet meer stoppen."

Ze hoopt dat mensen haar voorbeeld volgen. "Heb je gewoon liefde voor een hond, heb je tijd, probeer het. Je zit er een jaar aan vast en je krijgt eigenlijk alles", zegt Wichers. Zo vertelt ze dat alle benodigde spullen worden verzorgd en ook de kosten van de dierenarts en het voer worden vergoed. "Het is gewoon heel mooi om mee te maken, heel mooi om het verschil te kunnen maken voor iemand anders."

Een hele goede vriendin

"Zo'n hond is niet alleen een hulpmiddel", zegt Kruithof. "Ze is zoveel meer dan dat. Ze is onderdeel van de familie, ze is een hele goede vriendin, ze is bij alle mooie en minder mooie momenten in je leven."

Anders dan Wichers vindt Kruithof het wel moeilijk om op den duur afscheid te nemen van haar hond. "Als je na acht jaar afscheid moet nemen, dat is haast niet te doen. Ook al weet je dat het beter is en dat dat moment komt."

Afleiding