Westerveld hoort 'nee' van minister op vraag om extra geld voor bescherming tegen wolf

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt niet met extra geld voor maatregelen die vee beschermen tegen de wolf. De gemeente Westerveld had om extra budget gevraagd.

Volgens minister Christianne van der Wal kan dat niet omdat zij niet over de verdeling van geld gaat. Provincies moeten onderling overleggen of zij meer geld willen vrijmaken voor beschermende maatregelen. "De financiering van provincies door het Rijk vindt plaats via het Provinciefonds. De besteding van deze middelen wordt door de provincies bepaald."

Zorgen

In een brief aan het ministerie maakte de gemeente Westerveld duidelijk dat er veel zorgen zijn in Zuidwest-Drenthe over de aanwezigheid van de wolf. "Ik ben me bewust van de angst die leeft bij dierhouders en burgers over de aanwezigheid van een toenemend aantal wolven in Nederland. Die angsten neem ik heel serieus en ik wil helpen om die weg te nemen", antwoordt de minister.

Ze stelt dat ze als natuurminister ook de verantwoordelijkheid heeft de wolf te beschermen. Ze noemt het dier een verrijking van de Nederlandse natuur. "Veel mensen zijn enthousiast over de terugkeer van deze soort."

Van der Wal wil een maatschappelijke dialoog over de wolf en klopt voor advies aan bij de Raad voor de Dierenaangelegenheden (RDA). "Voor mij is op dit moment uitgangspunt dat we manieren vinden om samen te leven met de wolf in een klein land waardoor wolf en mens en de dieren die gehouden worden door de mens dicht op elkaar leven."

Bescherming

Onlangs was Van der Wal in Wittelte om met veehouders te praten over aanvallen op onder andere schapen. "Helaas zijn er ook de gevallen waarbij vee wordt gedood door een wolf", schrijft de minister. "Tegelijkertijd is er de verplichting voor dierhouders om hun vee te beschermen. Met goede beschermende maatregelen kan de wolf weggehouden worden van vee." Volgens haar kan daar nog meer mee gedaan worden, maar geld daarvoor stelt ze dus niet beschikbaar.