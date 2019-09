Oud-trainer Joop Gall over vermoorde Maynard: Sterke gozer en troetelbeer

“Ik was met de hond aan het wandelen toen ik het eerste appje kreeg vanmorgen”, zegt Gall. ‘Kelvin is neergeschoten’, las hij. “Mijn hart ging toen even tekeer. Voor ik wist wat er precies aan de hand was kreeg ik een hele stroom appjes binnen."Kelvin Maynard werd gisteravond geliquideerd in Amsterdam. De Surinaams-Nederlandse voetballer speelde in het seizoen 2012-2013 bij FC Emmen. Gall kreeg een bijzondere band met hem."Kelvin was een grote, sterke gozer. Maar van binnen was hij een troetelbeer. Ik had nog regelmatig contact met hem. Vooral omdat zijn moeder ziek was", vertelt Gall.Maynard kwam in 2012 transfervrij naar FC Emmen. "Wij hadden een centrale verdediger nodig. Kelvin was dus groot en sterk en ook goed in de lucht. Hij werd een vaste waarde, een leider. Hij durfde iets te zeggen in de kleedkamer, over zichzelf en over anderen. Een imponerende speler.”Ondanks de goede relatie met Gall, forceerde hij een transfer naar FC Antwerp. Gall: "Dat heb ik hem toen wel kwalijk genomen. Dat was een zakelijk iets, hij koos toen voor zichzelf. Dat hebben we later uitgesproken." De verdediger en de trainer werden later herenigd bij Spakenburg. Ze hadden nog altijd goed contact."Op 2 mei appte hij dat zijn moeder was heengegaan. Op 5 juli kreeg ik een bericht dat hij in Suriname was om zijn moeder eer te bewijzen. Hij zou twee weken later terug zijn en we zouden wat gaan drinken.” Tot een afspraak kwam het niet. Maynard werd op 32-jarige leeftijd van het leven beroofd.“Laten we hopen dat het geen vergismoord is. Ik weet niet wat zijn dagelijkse beslommeringen waren, wij spraken alleen over zijn moeder of voetbal", zegt Gall. “Je kent zo’n jongen en hij neemt je mee in zijn emoties. Dat is bijzonder, want zoals gezegd was hij een sterke man die dat normaal niet snel deelde.”