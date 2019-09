Chef-monteur Hans Spaan stapt op bij RW Racing team

RW Racing en chef-monteur Hans Spaan gaan per direct uit elkaar. De oud-coureur, die al bijna negen jaar werkzaam was voor het Drentse Moto2-team, was het niet eens met een aantal beslissingen in het team.

Afgelopen weekend was Spaan ook al afwezig tijdens de GP van San Marino Binnen RW Racing was de voormalig vice-wereldkampioen 125cc onder meer verantwoordelijk voor de motor van Bo Bendsneyder. Die zegde onlangs zijn vertrouwen in Spaan op.Binnen RW Racing rommelt het. De prestaties van de coureurs Bo Bendsneyder en de Zuid-Afrikaan Steven Odendaal vallen tegen. Daarom werd Odendaal na de GP van Silverstone de deur gewezen. Hij is vervangen door de ervaren Italiaan Simone Corsi.Ook de positie van Bo Bendsneyder stond ter discussie. Maar na een aantal goede gesprekken werd besloten om toch door te gaan met de Rotterdammer. Hij heeft nog een contract tot en met volgend seizoen.“Wij waarderen Hans zeer en vinden het doodzonde dat we niet met elkaar op één lijn konden komen wat betreft onze visie voor de toekomst", reageert teammanager Jarno Janssen. "Als de ideeën daarover sterk uiteenlopen, is het beter om te besluiten niet samen verder te gaan. Hoe spijtig dat ook is.”Hans Spaan en RW Racing GP werkten samen sinds het ontstaan van het team in 2011. Onder de technische leiding van Spaan werden negen podiumplaatsen en drie overwinningen behaald. Daarvóór was de nu 60-jarige Spaan al betrokken bij de wereldtitels van de Japanner Haruchika Aoki in 1995 en 1996. Als coureur behaalde Spaan negen GP-overwinningen in de 125cc-klasse, waaronder de TT van Assen in 1989.