Wat leerden we dit jaar van de wolf? 'Discussie is te hard geworden'

Discussie, discussie en nog eens discussie. Dit jaar vielen voor- en tegenstanders van de wolf vaak over elkaar heen. Maar wat zijn we eigenlijk wijzer geworden over het dier? RTV Drenthe blikt terug op een turbulent jaar.

Het is een paar graden onder de nul, maar veehouders Marjoke en Ynze Oenema uit Wittelte zijn druk bezig met de schapen op het veld achter hun huis. Wie door het gras loopt, staat om de paar meter in schapenpoep. "Dit is eigenlijk nog niks", zegt Marjoke. De wei zag er volgens haar een paar maanden geleden nog veel drukker uit. "Het er zijn er nu zo'n 140, maar halverwege het jaar hadden we het dubbele."

Belangrijke inkomstenbron

De Oenema's hebben de helft van de kudde namelijk weggedaan in de zomer vanwege de wolf. "Als er een aanval is kunnen we niet driehonderd schapen kwijt in onze stal. Dus hebben we de moeilijke keuze moeten maken om een deel weg te doen."

En dat is niet zonder gevolgen, want daardoor raakten ze een belangrijke inkomstenbron kwijt. Ynze Oenema werkt tegenwoordig daarom parttime om wat extra geld te verdienen. Zij zijn niet de enige veehouders die zich zorgen maken over de wolf.