De Wolden zet vijf ton in om mensen met acute geldproblemen te helpen

Gemeente De Wolden gaat ruim vijf ton inzetten om mensen die kampen met acute geldnood te helpen. Het gaat om een noodfonds voor inwoners die met name in problemen zijn gekomen door de hoge energieprijzen en inflatie.

Het steuntje in de rug is een wens van de gemeenteraad. Een motie werd in november unaniem aangenomen om met een noodfonds te komen. Het geld wordt onder andere ingezet om de energietoeslag voor meer mensen beschikbaar te stellen. Iedereen met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen kan straks energietoeslag aanvragen.