Assenaar na herseninfarct op weg naar marathon van Berlijn

De Drent kreeg twee jaar geleden de schrik van zijn leven. Hij werd in zijn slaap getroffen door een herseninfarct. Plotseling zit de anders zo sportieve Mijwaard in een rolstoel. Hij vertelt zijn verhaal aan RTV Noord "Ik zou een halve marathon gaan lopen in Apeldoorn, maar dat ging helaas niet door. In plaats daarvan belandde ik in het UMCG." Mijwaard raakt verlamd aan de rechterhelft van zijn lichaam. In de maanden na het infarct revalideert hij. Zijn spraak wordt beter en hij kan weer lopen. Maar de fijne motoriek blijft achter, net als veel andere patiënten overkomt.Onderzoekers in Groningen werken samen met een Spaanse ontwikkelaar om de zoheten ArmAssist op de markt te brengen. Het apparaat helpt patiënten om juist die fijne motoriek beter te trainen, in hun eigen huis. Door middel van spellen wordt de patiënt gemotiveerd.Want het vergt veel discipline om te blijven oefenen, legt Samantha Rozevink uit. Ze doet onderzoek naar revalidatie geneeskunde en is betrokken bij het project. "Als patiënten uit het revalidatiecentrum komen moeten ze zelfstandig thuis trainen. En dat wordt soms toch minder naarmate ze langer thuis zijn. En dit apparaat is een extra motivatie."Dat merkt Mijwaard ook. "Het staat hier op tafel en je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Dus je hebt wel zoiets van: ja, ik moet vandaag wel oefenen." En zo zijn patiënten ook af van het maken van afspraken en reizen naar een therapeut. "Het scheelt veel dat je thuis kunt oefenen", zegt Mijwaard.Apparaten zoals de ArmAssist passen in een ontwikkeling in het zorglandschap. Meer zorg gaat uit specialistische instellingen en naar huis. Dat komt voort uit afspraken tussen het ministerie van Volksgezondheid, zorgaanbieders en verzekeraars om stijgende zorgkosten te beteugelen. Vorig jaar sloten ze een akkoord waarin is afgesproken dat partijen zich moeten inzetten voor 'zorg op de juiste plek'.Hoewel het apparaat nog moet worden doorontwikkeld en op de markt moet worden gebracht, is onderzoeker Rozevink hoopvol. "Ik denk dat patiënten er over een jaar of twee gebruik van kunnen maken."Mijwaard heeft voor het onderzoek nog maar kort geoefend met de ArmAssist, maar de resultaten zijn veelbelovend. "In de vier weken dat ik hem heb gebruikt, merk ik wel degelijk verbetering. Het draaien of dichtknijpen van mijn hand gaat beter."De Assenaar werkt ondertussen hard door aan zijn herstel. Hij werkt weer, fietst op een driewieler en rijdt zelfstandig auto. Maar daar blijft het niet bij. "Vanochtend heb ik vijftien kilometer hardgelopen." Dat doet hij niet zoals hij dat vroeger deed, maar met een speciale loopfiets. "Je zit op een zadel en ontlast de benen, maar je maakt wel de loopbeweging."En zo traint hij door om een marathon te voltooien. "Het uiteindelijke doel is de marathon van Berlijn, volgend jaar."