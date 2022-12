Tot 20 maanden cel geëist voor criminele uitbuiting in wietkwekerij in Wittelte

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twintig maanden cel tegen een 34-jarige man uit Wittelte voor het opzetten van hennepkwekerijen in zijn loods en arbeidsuitbuiting. Twee mannen uit Emmen (39) en Hoogeveen (32) zouden hiervoor zestien maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en veertien maanden cel opgelegd moeten krijgen.

"Ik heb daar nooit een vrouw gezien", zei de eigenaar van de loods vandaag tegen de rechter. Hij bedoelde daarmee de Vietnamese vrouw die daar gedwongen zou zijn te werken in de hennepplantage. De man verhuurde vanaf juni 2020 het pand aan de medeverdachte uit Emmen. De eigenaar had zijn loods op Marktplaats te huur aangeboden en de Emmenaar reageerde hierop. De man uit Wittelte zei tegen de rechter dat hij zich niet bemoeide met de plannen van de huurder.

Hij kon het huurgeld wel gebruiken vanwege schulden die hij had vanwege een eerder ontdekte hennepkwekerij in zijn loods. De ex-partner van de man vertelde in oktober 2019 de politie over een hennepkwekerij in de loods. De politie hing camera's op en constateerde dat die ineens niet meer werkten. Ze waren vernield door de eigenaar van de loods.

Vietnamezen

De agenten vielen vervolgens in februari 2020 de loods binnen en vonden een hennepkwekerij zonder planten. Die waren al weg. In kader van dat onderzoek werd de telefoon van de man onderzocht. Daarop stonden berichten waaruit bleek dat de loods ondertussen weer werd verhuurd, mogelijk voor een nieuwe hennepkwekerij.

Agenten vielen op 16 december van dat jaar opnieuw dat pand binnen. Ze troffen niet alleen een draaiende hennepkwekerij aan, maar ook vier Vietnamezen. De verbazing steeg bij de agenten toen zij een vervuild, provisorisch aangelegd keukentje zagen, waarop etenswaar lag te rotten. Een caravan in de loods diende als slaapplek.

Achter de caravan stond een tuinstoel met een gat, waaronder een emmer. Die diende als toilet. De stank was enorm. De loods was niet geïsoleerd en donker doordat de ramen ontbraken. Een Vietnamese vrouw deed aangifte van uitbuiting. Ze woonde er al drie maanden onder erbarmelijke omstandigheden en werd gedwongen de planten te verzorgen.

'Westerse bazen'

Ze verbleef illegaal in Nederland en was via een 58-jarige Vietnamese vrouw in Amsterdam en een 63-jarige Vietnamese man uit Meppel in de hennepkwekerij gezet. De vrouw sprak geen Nederlands en was volledig afhankelijk van hen. Het OM eiste maandag tot twee jaar cel tegen de Amsterdamse en de man uit Meppel.

De vrouw die zou zijn uitgebuit wees op foto's de mannen uit Wittelte, Emmen en Hoogeveen aan als de 'Westerse bazen'. De Emmenaar en zijn neef uit Hoogeveen waren in juni begonnen met het opzetten van een wietstekkerij. De eigenaar van de loods ontdekte in juli de kwekerij. Hij zei dat de anderen hem ervan overtuigden dat de kwekerij niet onder de Opiumwet viel.

Gewaarschuwd man

De kwekerij kwam niet van de grond en de mannen riepen hulp in bij een Growshop in Emmen. Daar kwamen zij in contact met de Vietnamezen. Die investeerden in de kwekerij en namen de taken op dat gebied over. Het OM vindt dat de drie Drenten zich schuldig hebben gemaakt aan het kweken van hennep, maar ook aan mensenhandel.

De eigenaar van de loods was wat betreft het kweken van hennep een gewaarschuwd man. Hij brandde eerder dat jaar zijn vingers daaraan. Het OM rekende hem ook de diefstal van stroom aan. De drie ontkenden met klem de uitbuiting van de vrouw. Zij was daar vrijwillig. Ze had twee mobiele telefoons en kon gaan en staan waar ze wilde. Daarvan was bewijs genoeg, zeiden hun advocaten.

Hun verdedigers vroegen voor dat onderdeel vrijspraak. Het OM hield voet bij stuk. De aangifte was niet geheel sluitend, maar wel betrouwbaar. Ze was afhankelijk van anderen en had geen andere keuze dan te schikken naar haar opdrachtgevers. De aanklager zei dat ze geen weerstand kon bieden. Ze zag geen kans om zich aan de situatie te onttrekken.

De verdachten wilden voordeel halen uit de werkzaamheden van deze vrouw, zei de aanklager. De Hoogevener en de Emmenaar hebben volgens het OM in de uitbuiting een grotere rol gehad dan de verdachte uit Wittelte. De loodseigenaar heeft moeten weten wat zich binnen zijn loods afspeelde, maar hij maakte geen aanstalten dit te beëindigen.