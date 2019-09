College Tynaarlo: Eén supermarkt op terrein Prins Berhardhoeve Zuidlaren

Voor de tweede keer werd vandaag een toekomstvisie gepresenteerd van Zuidlaren. Hiermee wordt eindelijk duidelijkheid gegeven over de toekomst van het terrein van de Prins Bernardhoeve, waar al jaren over gesproken wordt. Zo zouden hier eerst drie supermarkten komen. Nu is het plan dat hier een supermarkt komt.Deze plannen maakte het college op basis van de resultaten van onderzoeksbureau Citisens . Zij ondervroegen 3.700 bewoners, spraken veertig ondernemers en hielden twee deskundigenpanels.De burgemeester en wethouders vinden dat er twee plekken in het centrum van Zuidlaren zijn waar een grote supermarkt kan komen: aan de Stationsstraat en aan de voorzijde van de voormalige Prins Bernardhoeve. Hier bouwt de Albert Heijn nu al een tijdelijke supermarkt. Of zij hier straks definitief mogen bouwen, is nog niet duidelijk. In principe maakt de Jumbo uit het dorp hier evenveel kans op.“Wie het meest biedt”, beantwoordt wethouder René Kraaijenbrink de vraag wie zich er uiteindelijk mag vestigen. “Al willen we zeker geen gevecht uitlokken. We zijn goed in gesprek met elkaar en elkaar nog niet in de haren gevlogen,” aldus de wethouder.