'Vakbond FNV en werkgevers liggen nog ver uit elkaar over nieuwe cao streekvervoer'

Gisteren was een nieuwe onderhandelingsronde. "Belangrijkste verschil zit 'm nog in de loonstijging, maar ook op het gebied van het verlagen van de werkdruk en een goede regeling voor oudere werknemers liggen er nog flinke uitdagingen", meldt Van der Gaag in een verklaring.

FNV wil een structurele reparatie van het koopkrachtverlies door de gestegen prijzen. De vakbond heeft daarom een looneis van 20 procent op tafel gelegd. "Die reparatie van het koopkrachtverlies geldt dus voor komend jaar, maar gaat ook over het verlies van afgelopen jaar. Het bod dat de werkgevers vandaag deden, is volstrekt onvoldoende om dat verlies te compenseren", aldus de FNV-bestuurder.

Onder de cao streekvervoer, die tot eind dit jaar loopt, vallen zo'n 13.000 mensen. Het gaat om een andere cao dan die voor zo'n 1300 mensen van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. Ook daar is een conflict gaande tussen de vakbonden en werkgevers. Voor deze conducteurs, machinisten en buschauffeurs eisen de vakbonden dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. In het noorden werd daarom gestaakt bij de treinen van Arriva, maandag gebeurt dat op de Vechtdallijn (Zwolle - Emmen).

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zei de eerdere stakingen 'onbegrijpelijk' te vinden. "We hebben FNV al een aantal keer uitgenodigd. Maar de eisen die de vakbond nu stelt gaan over de toekomst, bijvoorbeeld over werkdruk. Ik zie niet hoe die eisen met terugwerkende kracht in de huidige cao kunnen worden ingevoerd", aldus voorzitter Fred Kragie.