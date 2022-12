Nog een week tot de Drentse 1000: is jouw favoriet al bekend?

Nog een week geduld, en dan wordt de muzieklijst der muzieklijsten van Drenthe afgetrapt: de Drentse 1000! Na het eerste succesjaar is de muzikale afsluiter van het jaar toe aan de tweede editie. Om de lijst nog meer luister bij te zetten, gaat-ie dit jaar van start met een spetterende show op Radio- en TV-Drenthe.

Wanneer de eerste Drentse 1000-plaat bij jou uit de speakers galmt, is de opmaat gegeven voor een week lang topmuziek die Drenten zelf hebben samengesteld. Is Hier Kom Ik Weg van Daniël Lohues opnieuw het favoriete nummer in provincie?