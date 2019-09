Op pad in de Drentse natuur: Dwingelderveld

onze agenda

De heide heeft in jaren niet zo mooi gebloeid als in 2019. Maar er zijn ook bedreigingen voor dit gebied. Daan legt uit hoe dat zit in de heide-special van ROEG! In 1991 is het Dwingelderveld aangewezen als nationaal park. Het is een van de drie nationale parken in Drenthe, naast NP Drents-Friese Wold en NP Drentsche Aa. Een nationaal park is een aaneengesloten natuurgebied van minimaal duizend hectare met een bijzondere waarde voor de natuur in het hele land.Het Dwingelderveld bestaat voor de helft uit bos en voor veertig procent uit heidegebied. Voormalige landbouwgronden vormen de resterende tien procent. Het is het grootste natte heidegebied van West-Europa en hoort bij Natura 2000. ​Zeldzame en bedreigde flora en fauna zijn op het Dwingelderveld aanwezig. Denk aan de klokjesgentiaan, de aardbeivlinder, gevlekte orchis en beenbreek, zo staat vermeld op Geheugen van Drenthe Heb je zin gekregen om dit gevarieerde en uitgestrekte natuurgebied te ontdekken? Haal dan je wandelschoenen tevoorschijn, er is keus uit deze verschillende wandelroutes . Bijzonder is de Nachtwandelroute , een tocht die je de natuur in het donker laat zien. Voor hardlopers is een Trailrun uitgezet.Door de grote afwisseling aan routes kan je het gebied goed leren kennen. Er is een familiepad, er zijn eenvoudige en stevige tochten. Kortom, het gebied is rijk aan paden en routes. Hier vind je alle routes van Natuurmonumenten. Ook Staatsbosbeheer heeft een aantal routes uitgezet in het gebied.Neem tijdens jouw wandeling of fietstocht een verrekijker mee, je komt uitstekende locaties tegen om vogels te spotten. Bij de Davidsplassen is bovendien een vogelobservatiehut.