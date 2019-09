DTM Assen verhuist naar september

Het Duitse toerwagenkampioenschap op het TT Circuit van Assen is volgend jaar pas na de zomervakantie. Het evenement maakte dit jaar in juli zijn debuut in Drenthe. Volgend jaar komen de Duitse toerwagens pas in september naar Assen.

"Wij denken dat dat een betere datum is om het over de zomervakantie heen te tillen. Ook voor onze sponsors is het makkelijker om mensen uit te nodigen. De verplaatsing van de datum is op ons verzoek gebeurd", laat organisator Lee van Dam uit Assen weten.Op de kalender prijken, voor volgend seizoen, twee nieuwe races. De circuits van Anderstorp in Zweden en Monza in Italië zijn toegevoegd.Assen is volgend jaar de achtste wedstrijd in een serie van tien. Het evenement is van 4 tot en met 6 september te gast op het TT Circuit.