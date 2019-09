Vrijwilligers rode draad in magazine over Drentse musea

Ruim vijftig musea in allerlei soorten en maten telt Drenthe. Van moderne kunst tot de historie van de vestingstad Coevorden en van Openluchtmuseum Ellert en Brammert en het Veenpark tot het Internationaal Klompenmuseum en Onderduikersmuseum De Duikelaar. De provincie Drenthe wilde ze een keer allemaal in kaart brengen in de vorm van een magazine. Bert Dijenborgh uit Emmen, ook bekend van het, gaf het blad uit.In meer dan twintig artikelen, geschreven door journalist en tekstschrijver Annemiek Meijer, komt het gros van de Drentse musea aan bod. Het totaalaanbod is te vinden op een kaart en in een overzicht achterin het blad.Cultuurgedeputeerde Cees Bijl legt uit dat de provincie het museumaanbod in Drenthe ziet als een piramide: het Drents Museum in Assen staat bovenaan als soort van vlaggenschip van de provincie. Behalve dat er internationale tentoonstellingen te zien zijn, beheert het museum ook de collectie van de provincie. Het Drents Museum trekt jaarlijks de meeste bezoekers – 235.000 waren het er vorig jaar – en krijgt ook de meeste subsidie van de provincie.Daaronder in de piramide volgen het Hunebedcentrum in Borger, het nieuwe Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, het Gevangenismuseum in Veenhuizen, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Museum De Buitenplaats in Eelde. Die laatstgenoemde is met zo’n 20.000 bezoekers per jaar de kleinste van de ‘grote’. De andere trekken ongeveer 100.000 tot 200.000 bezoekers per jaar. De Proefkolonie, waarin het draait om de Koloniën van Weldadigheid, moet dat nog waarmaken. Sinds mei is het geopend, maar de officiële opening volgt eind oktober.De onderste laag van de piramide bestaat uit ruim veertig middelgrote en kleinere musea. Voor hun ondersteuning is er het Platform Drentse Musea, waarover voorzitter, en burgemeester van De Wolden, Roger de Groot en coördinator Iris Bierenbroodspot hun verhaal doen in het museummagazine.De kleine musea draaien vaak volledig op vrijwilligers. Via het platform kunnen zij worden bijgeschoold op het gebied van pr en communicatie, collectiebeheer en -presentatie, educatie nog veel meer zaken waardoor een museum aantrekkelijk blijft.Gedeputeerde Cees Bijl en waarnemend directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging namen vanmiddag in het Hunebedcentrum in Borger de eerste exemplaren van het magazinein ontvangst.