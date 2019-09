Pot gevelsubsidie voor winkels in Assen bijna leeg

In april werd een speciaal fonds ingesteld, voorlopig met een half miljoen euro, bestemd voor vier subsidieregelingen, om winkelleegstand te bestrijden en het kernwinkelgebied te verbeteren.Voor gevelverbetering stelde de gemeenteraad dit voorjaar 150.000 euro beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om de binnenstad in het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken. De gemeente wil zo af van minder fraaie luifelbakken en historische gevels weer terughalen.Per aanvraag voor verfraaiing van winkelgevels is maximaal 15.000 euro beschikbaar. Maar er zijn inmiddels achttien aanvragen gedaan, en daarvan zijn er dertien in behandeling. Vijf zijn er afgewezen.Ook hebben vier ondernemers een verplaatsingssubsidie aangevraagd, drie ervan zijn toegekend. Hiermee kunnen winkels financiële steun krijgen,als ze naar het kernwinkelgebied verhuizen. Ook in deze pot zat 150.000 euro, daarvan is inmiddels 108.000 euro gebruikt.Voor ombouw van winkelpanden is verder een transformatiesubsidie in het leven geroepen. In dit fonds zit ook 150.000 euro. Panden krijgen dan met financiële steun van de gemeente een nieuwe bestemming. Hiervoor is één aanvraag gedaan die is toegewezen. Dat ging om 35.000 euro. Per geval kan maximaal 50.000 euro verstrekt worden.De gemeente heeft verder nog een planontwikkelingssubsidie ingesteld. Dat is een ruggensteuntje als een ondernemer een leegstaand winkelpand wil aanpassen, om het beter verhuurbaar te maken. Hiervoor is 50.000 euro beschikbaar. Hiervoor zijn nog geen aanvragen gedaan.De gemeente evalueert dit najaar de subsidieregelingen en kijkt dan of er meer geld nodig is voor bepaalde regelingen.