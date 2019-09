Boswachter Daan Vreugdenhil neemt afscheid van het Dwingelderveld

Kennismaking met Vreugdenhil op het Dwingelderveld

Met Vreugdenhil op zoek naar insecten op het Dwingelderveld

Vreugdenhil bezoekt Landgoed De Klencke

Ruim anderhalf jaar heeft Vreugdenhil zijn enthousiasme voor de natuur gedeeld met de kijkers van ROEG!."De uitzending waarin we op zoek gingen naar vogels en sporen in het Dwingelderveld vond ik erg leuk. Dat was de eerste, stonden we daar op een kille januaridag midden in de open vlakte. Het was hartstikke koud en ik wist de weg nog niet in Drenthe. Erg leuk en spannend om te doen, en we vonden ook nog een stel mooie hazensporen.""De opnames in De Onlanden waren ook leuk, al was dat opnieuw een koude dag. Het is een gebied dat door collega's beheerd wordt. Dat is ook het mooie van meewerken aan ROEG!, dat je collega's van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap ontmoet en een kijkje kan nemen in hun gebieden.""O ja, ons uitstapje naar de Veluwe op zoek naar wolven. Ik vond het leuk om van alles te vertellen over de wolf. Het is ook bijzonder dat er sinds dat bezoek vorig jaar alweer zoveel veranderd is op het gebied van de wolven in Nederland.""Het was niet nieuw voor mij, een à twee keer per jaar ben ik te zien in het programma Vroege Vogels. Maar het blijft mooi om te doen, ik vind het leuk om mijn passie voor de natuur over te brengen in wat voor vorm dan ook. TV is een bijzonder medium omdat je in één keer veel meer mensen bereikt dan bijvoorbeeld met een excursie voor twintig mensen.""Het is een kwestie van de knop omzetten en het anders doen. Van tevoren bedenk ik in een paar steekwoorden wat ik wil vertellen want het verhaal moet overkomen in twee minuutjes. Het moet kort en beknopt. Daar had ik al ervaring mee, maar ik heb de afgelopen tijd nog meer geleerd.""De natuur in Flevoland ziet er weer heel anders uit met veel water, moerassen en kleigrond. De natuurgebieden in beide provincies zijn mooi en ik vind het leuk om van beiden wat af te weten. Ik ben van droge, arme zandgrond naar rijke klei gegaan. De natuur is weelderiger met veel water en rietmoerassen. En dat vraagt om een ander beheer. Ik werk nu in het grootste, nieuwe natuurgebied van ons land. Waar we in Drenthe soorten kwijtraken door de droogte, stikstof en insecticiden, wordt dit gebied juist gekoloniseerd door nieuwe soorten."ROEG! wenst Daan Vreugdenhil veel succes en plezier in zijn nieuwe werkgebied!