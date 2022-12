Inwoners Westerveld protesteren tegen gasboringen bij Wapse

Zo'n zestig actievoerders deden vandaag mee aan een protest tegen gaswinning door Vermillion bij Wapse. De actie begon bij het dorpshuis in Wapse en eindigde bij een gaswinningslocatie van Vermillion even buiten Wapse. Veertien deelnemers hielden bij de boortoren letters omhoog die samen de zin 'Genoeg = genoeg!' vormden.

De organisatie van de demonstratie was in handen van GasDrOvF, Milieudefensie Westerveld en woongroep Zandroos. "Vermillion is bezig met twee diepteboringen. Daar heeft het bedrijf nog geen vergunning voor. Dat verbaast ons. Als burger moet je voldoen aan alle richtlijnen en aan de wet, maar het lijkt erop dat Vermillion de wet aan haar laars kan lappen", zegt Karel Jasperse van GasDrOvF.

De gaswinning veroorzaakt volgens Jasperse veel overlast in de buurt. "Al van ver zie je een enorme lichtverstrooiing. Daarnaast is er sprake van geluidsoverlast en ook zit de gaswinningslocatie naast een Natura2000-gebied, op 100 meter afstand. Er zitten kraanvogels en otters en er wordt water gewonnen. De mens, natuur en het milieu worden allemaal met voeten getreden."

In de velden Diever en Vinkega in Wapse is er sprake van versnelde winning met een grotere bodemdaling dan voorspeld, voegt Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld daaraan toe. "Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft vastgesteld dat er een oorzakelijk verband is tussen een hoge productiesnelheid en de toename van bodemdaling."