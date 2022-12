NK Carbiddarten in Tiendeveen: 'Als de knal maar goed is'

Oorverdovende klappen. Voor huisdieren misschien wat minder plezierig, maar voor veel mensen is het de ultieme eindejaarsbeleving: carbidschieten. Vandaag in Tiendeveen gebeurde dat, maar dan wel in een bijzondere variant. 26 Teams streden daar om de titel Nederlands kampioen Carbiddarten.

Op een voedbalveld is een geïmproviseerd dartboard getekend. Hoe beter je weet te mikken, hoe meer punten je scoort. En hoe groter dus de kans dat je die felbegeerde beker mee naar huis mag nemen.

'Carbidschieten is altijd leuk'

"De knallen, daar gaat het gewoon om he", glundert Peter Dwarshuis. Hij is onderdeel van team MTBG. Ze staan er qua puntenaantal nog niet zo goed voor, maar dat mag de pret niet drukken: "We hadden net ook al twee flinke knallen, die gingen het bord wel voorbij. Maar ja, als de knal maar goed is."

"Carbidschieten is altijd leuk", vindt deelnemer Andries Schurink. "Het is echt een traditie, en het is gewoon een geweldige sfeer, geweldig leuke teams. Dus ja, het is echt fantastisch."

Terug van weggeweest

Robert Mulderij zit in de organisatie van het knallende NK. "De mensen zijn vrij fanatiek", zegt hij. En dat blijkt ook uit de opkomst: het is de eerste editie sinds de coronajaren, maar toch is het aantal deelnemende teams bijna gelijk met voorheen. "Je kan merken dat iedereen er weer zin en plezier in heeft."