Noordenveld en Coevorden innoveren het meest in Drenthe

Uit onderzoek van de Universiteit van Lausanne blijkt dat in 35 jaar tijd in Nederland 72.000 octrooien zijn aangevraagd. Met een octrooi kan een proces of product worden beschermd tegen namakers of gebruik door anderen. De Zwitsers deden onderzoek naar de periode 1980 tot 2004.Drenthe draait niet bepaald bovenaan mee als het aankomt op octrooiaanvragen. Per duizend inwoners werden er in gemiddeld 1,9 octrooien aangevraagd in Drenthe. Coevorden en Noordenveld lopen in Drenthe voorop met 3,5 octrooien per duizend inwoners. Midden-Drenthe bungelt onderaan met 0,9.Met meer dan 50 octrooien per duizend inwoners is Eindhoven de meest actieve Nederlandse gemeente op het gebied van octrooiaanvraag. Vooral in gemeenten met grote bedrijven of (technische) universiteiten worden veel octrooien aangevraagd.In 2010 bleek al dat de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in het Noorden ver achterblijft bij de rest van het land. Destijds werden onwetendheid en kosten van aanvraag als redenen gegeven door VNO-NCW Noord.