Emmeke Vierhout zet zich samen met haar man in voor de inwoners van Oekraïne

Emmeke Vierhout is de vrouw van Kees Huizinga, de bekende boer uit Oekraïne. Terwijl haar man in Oekraïne het bedrijf runt en aandacht vraagt voor de situatie in het land zit Vierhout ook niet stil. Sinds februari is ze terug in Emmen met haar twee dochters, maar zet zich hier voor honderd procent in voor de inwoners van het land waar ze al twintig jaar woont.

"We kijken wat er nodig is en daar spelen we op in", zegt Vierhout. "In het begin was het eten, maar we zijn nu bezig met energie en filters voor drinkwater. De Russen mikken op de cruciale infrastructuur, de elektriciteitscentrales. We hebben nu inzamelpunten waar mensen aggregaten naar toe kunnen brengen, zodat de stroomvoorziening het blijft doen."