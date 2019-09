Ugrinic op eigen benen in Emmen: 'Het is een nieuwe uitdaging'

Aflevering 8 van FC Emmen Rood Wit TV

"Mijn familie, natuurlijk. En het eten van mijn moeder." Ugrinic voelt zich prettig bij FC Emmen, maar mist toch een aantal dingen uit thuisland Zwitserland. "Marko Kolar woont naast mij en hij zegt een goede kok te zijn. Dat wordt geen probleem."Ugrinic maakt een sympathieke en rustige indruk. Hij hoopt op zijn eerste buitenlandse avontuur veel te leren. "Het is een nieuwe ervaring. Ik kan tijdens dit avontuur alleen maar winnen. Ik moet alles leren. Dat is soms moeilijk, maar tegenwoordig heb je FaceTime en kun je makkelijker je familie en vrienden spreken."Ugrinic is overgekomen van FC Luzern. In Zwitserland heeft hij, door weinig speelminuten, zijn belofte niet kunnen inlossen. In het rood-wit van de Drentse eredivisionist begon hij in de basis. "Het was niet slecht, maar het waren ook nog niet de beste optredens die ik kan laten zien", is hij zelfkritisch. "Het belangrijkste is dat we resultaten halen. In de eerste zes wedstrijden is dat nog niet goed gegaan. Maar ik ben optimistisch en denk dat we meer punten gaan pakken."De middelvelder wil graag de bal hebben. Ugrinic hoopt spoedig op zijn eerste goal voor FC Emmen: "Het is altijd moeilijk als nieuwe speler. Je moet je plek vinden, je teamgenoten leren kennen en de taal begrijpen. Ik heb genoeg tijd gehad, nu is het tijd om te laten zien wat ik kan."In voetbal gaat het om resultaten. In de eerste wedstrijden, tegen FC Groningen en FC Utrecht, had het ook anders kunnen lopen. We hebben kansen gekregen. We hebben niet slecht gespeeld, maar aan het eind gaat het om doelpunten maken", vertelt Ugrinic vanuit het Rensenpark in zijn nieuwe woonplaats.Door een lichte blessure begon Ugrinic tegen FC Utrecht (3-1 nederlaag) voor het eerst op de bank. Ook tegen Feyenoord lijkt de Zwitser niet te kunnen rekenen op een basisplaats. "Feyenoord heeft heel goede spelers", vertelt Ugrinic over het aanstaande thuisduel. "Maar ik denk dat we hebben laten zien dat het in ons stadion niet makkelijk is om punten van ons af te pakken. De sfeer is ongelooflijk. Het is een klein stadion, maar de fans gaan uit hun dak."