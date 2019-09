Bibliotheek Gieten trekt nieuw en moderner jasje aan

Volgens bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk van de gemeente had de bibliotheek in Gieten een opknapbeurt nodig. "We hebben vorig jaar daarom een informatie-avond georganiseerd voor inwoners van Gieten", zegt ze. "Daaruit kwamen veel ideeën, onder meer dat de bieb eigentijdser en moderner moest."De bieb is met die ideeën aan de slag gegaan en gaan bouwen. Volgens Van der Tuuk is de bibliotheek inmiddels meer dan een plek waar je boeken kunt lenen. "Je kunt er ook heel veel andere dingen doen."Ze doelt op alle veranderingen in het gebouw. Zo staan op de nieuwe vloer onder meer 'gezellige' zitjes. Ook is er een jeugdhoek en in het hart van de bibliotheek is een cursusruimte waar allerlei activiteiten georganiseerd worden. In het midden van de bibliotheek staan grote tafels om bezoekers de gelegenheid te geven om met elkaar te praten bij een kop koffie of thee.De bibliotheek geeft onder meer cursussen waarin ze mensen leren hun weg te vinden op het internet. Ze gaan onder meer aan de slag met hun DigiD. Ook andere maatschappelijke organisaties kunnen er cursussen geven. "Zo wordt bieb steeds meer spin in het web in het dorp", aldus Van der Tuuk.