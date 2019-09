Koopmansplan in Assen pas na TT op de schop

Aanvankelijk was het plan om het stadshart direct na de drukke decembermaand aan te pakken, als ook het evenement Winters Assen met weer een ijsbaan voorbij is. Maar volgens wethouder Mirjam Pauwels wordt het een probleem als het evenementenplein eind juni niet beschikbaar is voor het feest in de stad rond de TT. "Er moet een podium staan, en dat kan niet als het plein openligt."De herinrichting van het Koopmansplein zal de eerste grote zichtbare ingreep zijn voor het publiek van de miljoenenplannen die er op stapel staan voor de Asser binnenstad. Voor een grondige metamorfose van het stadsplein ligt bijna drie miljoen klaar."We zetten ondertussen kleine stapjes, maar zijn op de goede weg", zegt Pauwels. Zo moeten de grote vastgoedjongens nog concreet laten zien wat hun exacte uitvoeringsplannen voor lege winkelpanden zijn, zoals de V&D en 't Forum. Zo ligt er voor het grotendeels leegstaande winkelcentrum 't Forum al wel een plan voor deels wonen en deels behoud van winkels. Dat zou medio dit jaar al uitgevoerd worden, maar achter de schermen wordt er nog hard aan gewerkt.Afgelopen jaar heeft de gemeente Assen al wel te maken gehad met honderd bouwaanvragen vanuit de binnenstad. Dat gaat om allerlei ingrepen aan winkelpanden die verfraaid worden, of waar woningen in komen. Al die ingrepen bij elkaar van kleinere vastgoedeigenaren zijn volgens Pauwels 'stapjes in de richting die we uit willen'. "Het kernwinkelgebied compacter maken, de binnenstad aantrekkelijker maken voor publiek, en het ondernemersklimaat prettiger", aldus Pauwels. Ook is er duizenden vierkante meters winkeloppervlak verdwenen, door ander gebruik en dat is vooral wonen.Inmiddels wordt ook druk gebruik gemaakt van speciale subsidieregelingen die dit voorjaar voor de binnenstad in het leven zijn geroepen om de winkelleegstand aan te pakken. De pot met gevelsubsidie is bijna leeg. Volgens Pauwels komt er eind dit jaar een evaluatie. "Er is meer geld beschikbaar, maar we wilden eerst kijken hoe de regelingen gingen lopen."In totaal is er zes miljoen beschikbaar voor de binnenstad. Drie miljoen van de gemeente, met nog eens drie miljoen van de provincie uit het binnenstadsfonds. De binnenstadsvisie die Assen in 2017 opstelde wordt overigens aangepast. De gemeente wil dan concretere plannen uitwerken voor ontwikkellocaties voor retail en horeca, voor wonen, voor beeldkwaliteit en voor fietsroutes en bevoorradingsroutes."Er zijn het afgelopen jaar heel wat winkelpanden in de aanloopstraten omgebouwd voor wonen, en er staat nog veel meer op stapel. Ook in 't Forum komt er een grote herontwikkeling, wat ook op wonen is gericht. We willen specifieker kijken naar de verhouding wonen in de binnenstad, naar aantallen, en voor welke doelgroep", aldus Pauwels.Ook wil Assen haast maken met de herinrichting van winkelstraten in het kernwinkelgebied, zoals de Marktstraat, de Oudestraat en de Kruisstraat. Er zitten nog miljoenen in de pot Regionaal Economisch Programma voor Assen. Dat geld moet eind dit jaar door Assen bestemd zijn voor projecten en voor 2023 besteed. "Herinrichting van deze straten zijn ook economische verbeteringen, dus dat past mooi in het programma."