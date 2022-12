Debuut Israel van Dorsten bestseller: 'Daar doe je het als schrijver voor'

Eerder zat hij op de filmopleiding, en onlangs is Israel gestart met een studie Sociologie aan de Universiteit Utrecht, om 'dingen breder te trekken en maatschappelijke onderwerpen te begrijpen'. Met het boek wil hij ook aandacht schenken aan degenen die zich ook op een of andere manier gevangen voelen. Weliswaar in een andere situatie dan bij Israel destijds. "Maar mensen zagen een overlap. In mijn leven is dit probleem grotendeels opgelost, maar het speelt ook in andere situaties", ziet hij.

Of Israel door het houden van lezingen kriskras door het land niet te veel blijft hangen in 'zijn Ruinerwoldverleden'? "Nee, en dat gevoel heb ik zelf helemaal ook niet. Dit verhaal hoort bij mij, en ik heb een manier gevonden waarop ik het in kan passen en er grip op krijg. Want het is onzinnig om te denken dat je je verleden zo kan wegvegen. Het is geen bestand dat je zomaar even verwijdert door op delete te klikken."