Provincie stuurt isolatiebedrijven naar woningeigenaren: 'Ik kan dit zelf nu niet betalen'

Eljazian is er blij mee, want hij had het isoleren zelf niet kunnen betalen. "Dit kost best wel veel geld. Dat zou ik in eerste instantie niet kunnen betalen. Dan zou ik echt moeten gaan sparen. Dat zou mij dit jaar of volgend jaar niet zijn gelukt."

Zes Drentse isolatiebedrijven

De provincie heeft zes Drentse bedrijven in de arm genomen om aan de slag te gaan met de isolatie. Mike Lubben, van Lubben Isolatie, zit in deze periode al niet om werk verlegen, maar hij kan het erbij doen.

"Het mooie van dit concept is namelijk dat alle Drentse isolatiebedrijven in hun eigen woonplaats de opdrachten gebundeld krijgen. Dat betekent dat wij als bedrijf uit Assen, alle opdrachten zullen doen in Assen waardoor we logistiek goed kunnen plannen en de capaciteit goed aankunnen." Het komende jaar zal Lubben tientallen huizen voor de provincie gaan isoleren. "We zijn nog lang niet klaar, maar het is een mooie klus."

Meer huishoudens helpen