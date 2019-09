'Wie haalt het in zijn hoofd te gaan branden in het bos?'

De meeste brandjes zijn daar waar het bos grenst aan de huizen die staan aan de Laan van de Eekharst. Buurtbewoner Willem Wildeboer: "Het is behoorlijk raak de laatste tijd. Alles bij elkaar waren er hier zo'n tien brandjes. Dat beangstigt je toch wel, vooral met die droogte."Geerling Kruidhof is boswachter in het gebied, dat 250 hectare groot is. "Het verontrust me dat mensen van alles in een bos doen wat er niet thuis hoort. Wie haalt het nou in z'n hoofd om te gaan branden in het bos? Je maakt mensen bang. Dat moet gewoon niet."Kruidhof weet niet wie de brandjes stichten, maar hoort mensen er regelmatig over. "Ik heb geen namen, maar ik krijg aanwijzingen van mensen die zeggen dat ze jongens weg hebben zien rennen. Maar zelf heb ik dat niet waargenomen."Willem Wildeboer is, naast bewoner van de Laan van de Eekharst, ook betrokken bij Wijkbelangen Emmerhout. Natuurlijk wordt ook daar over de brandjes gesproken. "Wat zou je als Wijkbelangen kunnen doen? Een burgerwacht instellen en rondjes lopen? Dan is het nog maar de vraag of je daar iets mee bereikt. Dan wordt het naar mijn idee alleen maar verontrustender."De politie doet nog steeds onderzoek en agenten blijven extra surveilleren. Ook Staatsbosbeheer doet vaker een ronde.