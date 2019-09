GroenLinks: Jeugddelinquenten Noord-Nederland niet overplaatsen

Zolang de minister dat niet kan garanderen, moeten de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer (Limburg) openblijven. Dit stelt de partij in de aanloop naar een debat in de Tweede Kamer over jeugddetentie.GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “Jongeren moeten na hun detentie de kans krijgen succesvol terug te keren in de samenleving. Steun van familie en vrienden in hun omgeving is daarbij cruciaal. Door de sluiting van de gevangenissen worden zij mogelijk overgeplaatst naar de andere kant van het land. Dat is niet in het belang van jongeren.”Volgens GroenLinks is het een goede zaak dat jongeren die een licht vergrijp hebben gepleegd en weinig risico vormen voor de omgeving, een plek krijgen in een kleinschalige opvang. Maar dan is het wel van belang dat de jongeren in een vertrouwde omgeving worden gedetineerd. Voordat de regering twee jeugdgevangenissen sluit - Het Poortje Juvaid in Veenhuizen en Via Het Keerpunt in Cadier en Keer – wil GroenLinks de nodige garanties.Het aantal plekken dat de regering wil creëren in kleinschalige voorzieningen lijkt lager dan het aantal plaatsen in de jeugdgevangenissen. GroenLinks wil opheldering over de cijfers. Door de sluiting zonder alternatief in de omgeving dreigen jeugdzorgverleners hun baan te verliezenGroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Jeugdzorg): “Door de sluiting dreigen goed ingewerkte zorgverleners hun baan te verliezen. Dat terwijl zij dag in dag uit keihard werken om jongeren op het rechte pad te krijgen.”Westerveld maakt zich zorgen: “De problemen in de jeugdzorg zijn al groot. De plannen van het kabinet mogen niet tot nog meer problemen leiden. Medewerkers in jeugdgevangenissen zijn vaak een vraagbaak voor gemeenten in de regio en andere instanties die zich bezighouden met civiele jeugdzorg. Die komen veel capaciteit tekort. Ik roep het kabinet op te zorgen voor meer zekerheid voor jeugdzorgmedewerkers. Het aantal mensen dat de sector verlaat moet niet nog groter worden.”