Ex-gegijzelde treinkaping George Flapper (74) overleden

George Flapper is deze week op 74-jarige leeftijd overleden in Groningen. Hij was in 1977 één van de gegijzelde treinpassagiers bij de Molukse treinkaping bij De Punt.

Het overlijden van Flapper kwam onverwacht, schrijft zijn jongste zoon Walter op Instagram. "Het verdriet is enorm voor mijn broer Jasper en mijzelf, onze familie en zijn vriendin Anja. Hij was nog heel actief met zijn radio-uitzendingen, de research voor een nieuw boek en vele andere projecten."

De komst van zijn tweede kleinkind maakte Flapper nog net mee. Vera, de dochter van Walter, kwam vorige maand ter wereld. "Het is vreemd om tegelijkertijd enorme blijdschap en verdriet te ervaren. Ik ga het bijvoorbeeld missen om samen met met vader een wijntje te drinken op zijn balkon", schrijft Walter. "Dat kon in moeilijke tijden helpen om weer wat licht te zien. Ik zal hem altijd in mijn hoofd blijven horen."

Bevrijdingsactie

De in Slagharen geboren Flapper was een van de passagiers die in de gekaapte trein bij De Punt zat. Op 11 juni 1977 maakten mariniers en de luchtmacht met geweld een einde aan de kaping, die toen al drie weken duurde. Bij die bevrijdingsactie, op last van de Staat, kwamen twee gegijzelde passagiers en zes kapers om het leven.

Flapper had grote moeite met de beëindiging van de kaping. "De vrouwelijke kaper is op brute manier vermoord. Dat is een misdaad", zei Flapper onder meer. De Staat heeft altijd met klem ontkend dat er sprake was van executies en onrechtmatig toegepast geweld. De rechtbank ging daar in 2018 in mee.