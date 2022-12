Gladde wegen op komst: KNMI kondigt code oranje af

In de loop van de avond kan Drenthe te maken krijgen met gladheid. Om die reden geldt in onze provincie vanaf 21.00 uur code oranje. De waarschuwing duurt tot 02.00 uur in de nacht naar maandag.

Een neerslaggebied trekt vandaag van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Code oranje begint om 17.00 uur in Zeeland en Zuid-Holland en daarna volgen ook de andere provincies.

Bij code oranje waarschuwt het KNMI dat er "grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast". Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.

Ook morgenochtend oppassen

Volgens RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis kan het ook morgenochtend nog glad zijn. "Als de winterse neerslag overgaat in regen, kun je denken dat er niets aan de hand is. Maar die vorst zit nog in de grond. Pas dus ook goed op als je morgenochtend de weg op gaat."