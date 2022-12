Tiny (76) uit Nieuw-Roden schaatst achter rollator: 'Ik ga niet achter de geraniums zitten'

Vertrouwen kwijt

"Ik heb altijd veel geschaatst. Ook wedstrijden, bijvoorbeeld in Zweden en de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Toen ik een keer hard ben gevallen op mijn schouder ben ik het vertrouwen kwijt geraakt en dan gaat het schaatsen een stuk minder. Met deze schaatsrollator voel ik me weer veilig."

Aan de manier waarop Tiny over het ijs zwiert, is te zien dat ze veel ervaring heeft. En waar anderen regelmatig pauze nemen, schaatst Tiny stug door. "Schaatsen is mijn lust en mijn leven", zegt ze. "Sterker nog: Het ís mijn leven."